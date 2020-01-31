855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3
416-274-2886
+ taxes & licensing
This vehicle is Safety Certified.
JUST IN!!! MORE PHOTOS TO FOLLOW SHORTLY.
ONLY 40,914 KMS! YES,....ONLY 40,914 KMS. NOT A MISPRINT!!!
1 LOCAL OWNER! NON-SMOKER!
2016 HYUNDAI ELANTRA GL
AUTOMATIC TRANSMISSION. ECONOMICAL 4 CYLINDER ENGINE, HEATED CLOTH SEATS, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, PW, PM, PS, PB, ABS,....TOO MANY OPTIONS TO LIST!!!
VEHICLE HISTORY REPORT INCLUDED - "CLEAN" - NO INSURANCE CLAIMS OR ACCIDENTS!!
THE FOLLOWING FEATURES, LISTED BELOW, ARE ALL INCLUDED IN THE PRICE:
*****SAFETY CERTIFICATION!!!
*****ALMOST NEW FRONT & REAR BRAKES!
*****WARRANTY - COMPREHENSIVE COVERAGE ON PARTS & LABOR - COVERAGE VALID IN CANADA AND USA.
*****VEHICLE HISTORY REPORT - "CLEAN" - NO CLAIMS OR ACCIDENTS!!
*****EXTENSIVE 100 POINT INSPECTION INCLUDING "SYNTHETIC" OIL AND FILTER CHANGE, TOP UP OF ALL FLUIDS, AND FULL VEHICLE INSPECTION. JUST COMPLETED!!!
*****MAINTAINED/SERVICED EXCLUSIVELY AT HYUNDAI DEALER, WITH FULL SUPPORTING DOCUMENTATION & MAINTENANCE RECORDS!
*****COMPLETE EXTERIOR & INTERIOR "DETAIL" (CLEAN-UP) INCLUDING EXTERIOR WAX/POLISH, CARPET(S) SHAMPOO, WHEELS POLISHED, AND ENGINE DE-GREASE.
*****ALL ORIGINAL MANUALS, BOOKS AND KEYS/REMOTES INCLUDED IN SELLING PRICE
ONLY HST & LICENCE FEE EXTRA.
NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!
PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.
RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3
WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.
SERVING TORONTO/GTA & CANADA WIDE SALES SINCE 2000!!
WE CAN ASSIST OUT OF PROVINCE PURCHASERS, AS WELL.
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855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3