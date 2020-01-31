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2016 Hyundai Elantra

GL

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2016 Hyundai Elantra

GL

Location

Richstone Fine Cars Inc

855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3

416-274-2886

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$11,990

+ taxes & licensing

  • 40,914KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4674999
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

JUST IN!!! MORE PHOTOS TO FOLLOW SHORTLY.


ONLY 40,914 KMS! YES,....ONLY 40,914 KMS. NOT A MISPRINT!!!


1 LOCAL OWNER! NON-SMOKER!


2016 HYUNDAI ELANTRA GL


AUTOMATIC TRANSMISSION. ECONOMICAL 4 CYLINDER ENGINE, HEATED CLOTH SEATS, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, PW, PM, PS, PB, ABS,....TOO MANY OPTIONS TO LIST!!!


VEHICLE HISTORY REPORT INCLUDED - "CLEAN" - NO INSURANCE CLAIMS OR ACCIDENTS!!


THE FOLLOWING FEATURES, LISTED BELOW, ARE ALL INCLUDED IN THE PRICE:


*****SAFETY CERTIFICATION!!!


*****ALMOST NEW FRONT & REAR BRAKES!


*****WARRANTY - COMPREHENSIVE COVERAGE ON PARTS & LABOR - COVERAGE VALID IN CANADA AND USA.


*****VEHICLE HISTORY REPORT - "CLEAN" - NO CLAIMS OR ACCIDENTS!!


*****EXTENSIVE 100 POINT INSPECTION INCLUDING "SYNTHETIC" OIL AND FILTER CHANGE, TOP UP OF ALL FLUIDS, AND FULL VEHICLE INSPECTION. JUST COMPLETED!!!


*****MAINTAINED/SERVICED EXCLUSIVELY AT HYUNDAI DEALER, WITH FULL SUPPORTING DOCUMENTATION & MAINTENANCE RECORDS!


*****COMPLETE EXTERIOR & INTERIOR "DETAIL" (CLEAN-UP) INCLUDING EXTERIOR WAX/POLISH, CARPET(S) SHAMPOO, WHEELS POLISHED, AND ENGINE DE-GREASE.


*****ALL ORIGINAL MANUALS, BOOKS AND KEYS/REMOTES INCLUDED IN SELLING PRICE


ONLY HST & LICENCE FEE EXTRA.


NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!


PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.


RICHSTONE FINE CARS INC.

855 ALNESS STREET, UNIT 17

TORONTO, ONTARIO

M3J 2X3


WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.


SERVING TORONTO/GTA & CANADA WIDE SALES SINCE 2000!!


WE CAN ASSIST OUT OF PROVINCE PURCHASERS, AS WELL.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Trunk
Exterior
  • Tinted Glass
  • Winter Tires
  • Daytime Running Lights
  • Steel Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Split Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Included
  • Balance of Factory Warranty
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Wheel Covers
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Richstone Fine Cars Inc

Richstone Fine Cars Inc

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