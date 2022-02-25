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416-274-2886
2018 Kia Soul
EX+ YES,....ONLY 26,891KMS!! 1 LOCAL SENIOR OWNER!
Location
Richstone Fine Cars Inc
855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3
416-274-2886
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$CALL
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8349492
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 5-door
- Passengers 5
- Mileage 26,891 KM
Vehicle Description
YES,........ONLY 26,891 KMS.!!! NOT A MISPRINT!!! LOOKS AND DRIVES LIKE A NEW SUV!
1 LOCAL SENIOR OWNER - NON SMOKER!!! STORED IN WINTERS-SNOWBIRDS AWAY IN WINTER!!!
FREE CARFAX REPORT-CLEAN!! NO INUSURANCE CLAIMS!! PLEASE CLICK ON THE LINK BELOW.
https://vhr.carfax.ca/?id=untBCRHnRebkYLX8GrtbaYOazdkWfKJZ
2018 KIA SOUL EX+
FULLY EQUIPPED INCLUDING DASH VIDEO CAM (KIA DEALER INSTALLEDE), AUTOMATIC TRANSMISSION, HEATED SEATS, AIR CONDITIONING, BACK-UP CAMERA, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, PM, PS, PB, PDL, ALLOYS WHEELS, AND MUCH MORE!
THE FOLLOWING FEATURES LISTED BELOW ARE "ALL INCLUDED" IN THE SELLING PRICE:
***SAFETY CERTIFICATION
***CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT-CLEAN!! NO INSURANCE CLAIMS! CLICK LINK TO SEE FREE REPORT!!
*BALANCE OF KIA WARRANTY, ON, BOTH, PARTS & LABOUR, WITH COVERAGE VALID IN CANADA AND THE USA.
***100 POINT VEHICLE INSPECTION JUST COMPLETED WITH SYNTHETIC OIL & FILTER CHANGE.
***COMPLETE EXTERIOR & INTERIOR "DETAIL" (CLEAN-UP) INCLUDING EXTERIOR WAX/POLISH, SEATS & CARPETS SHAMPOO, WHEELS POLISHED, AND ENGINE DE-GREASE.
***ALL ORIGINAL MANUALS, BOOKS AND 2 KEYS INCLUDED!
ONLY HST & LICENCE FEE EXTRA.
NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!
PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT, AND TO ENSURE THAT THE VEHICLE OF YOUR CHOICE IS STILL AVAILABLE, AND IS ON-SITE.
RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3
WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.
SERVING TORONTO/GTA SINCE 2000!!
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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