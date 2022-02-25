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2018 Kia Soul

26,891 KM

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Richstone Fine Cars Inc

416-274-2886

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2018 Kia Soul

2018 Kia Soul

EX+ YES,....ONLY 26,891KMS!! 1 LOCAL SENIOR OWNER!

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2018 Kia Soul

EX+ YES,....ONLY 26,891KMS!! 1 LOCAL SENIOR OWNER!

Location

Richstone Fine Cars Inc

855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3

416-274-2886

  1. 1647642571
  2. 1647642572
  3. 1647642572
  4. 1647642572
  5. 1647642572
  6. 1647642571
  7. 1647642572
  8. 1647642569
  9. 1647642572
  10. 1647642569
  11. 1647642619
  12. 1647642619
  13. 1647642618
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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26,891KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8349492

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 5
  • Mileage 26,891 KM

Vehicle Description

YES,........ONLY 26,891 KMS.!!! NOT A MISPRINT!!! LOOKS AND DRIVES LIKE A NEW SUV!

1 LOCAL SENIOR OWNER - NON SMOKER!!! STORED IN WINTERS-SNOWBIRDS AWAY IN WINTER!!!

FREE CARFAX REPORT-CLEAN!! NO INUSURANCE CLAIMS!! PLEASE CLICK ON THE LINK BELOW.

https://vhr.carfax.ca/?id=untBCRHnRebkYLX8GrtbaYOazdkWfKJZ


2018 KIA SOUL EX+ 

FULLY EQUIPPED INCLUDING DASH VIDEO CAM (KIA DEALER INSTALLEDE), AUTOMATIC TRANSMISSION, HEATED SEATS, AIR CONDITIONING, BACK-UP CAMERA, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, PM, PS, PB, PDL, ALLOYS WHEELS, AND MUCH MORE!

THE FOLLOWING FEATURES LISTED BELOW ARE "ALL INCLUDED" IN THE SELLING PRICE:

***SAFETY CERTIFICATION

***CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT-CLEAN!! NO INSURANCE CLAIMS! CLICK LINK TO SEE FREE REPORT!!

*BALANCE OF KIA WARRANTY, ON, BOTH, PARTS & LABOUR, WITH COVERAGE VALID IN CANADA AND THE USA.

***100 POINT VEHICLE INSPECTION JUST COMPLETED WITH SYNTHETIC OIL & FILTER CHANGE.

***COMPLETE EXTERIOR & INTERIOR "DETAIL" (CLEAN-UP) INCLUDING EXTERIOR WAX/POLISH, SEATS & CARPETS SHAMPOO, WHEELS POLISHED, AND ENGINE DE-GREASE.

***ALL ORIGINAL MANUALS, BOOKS AND 2 KEYS INCLUDED!

ONLY HST & LICENCE FEE EXTRA.

NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!

PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT, AND TO ENSURE THAT THE VEHICLE OF YOUR CHOICE IS STILL AVAILABLE, AND IS ON-SITE.

RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3

WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.

SERVING TORONTO/GTA SINCE 2000!!

Vehicle Features

EX+ 1 LOCAL SENIOR OWNER!
YES*****ONLY 26892 KMS!!!
DASH VIDEO CAMERA (FROM KIA)
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Balance of Factory Warranty
Bluetooth Connection
1 LOCAL SENIOR OWNER!!!
YES,....ONLY 26,891KMS!!!!
NO CLAIMS OR ACCIDENTS!!!
LOOKS AND DRIVES LIKE NEW!!!
DASH VIDEO CAM!!!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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416-274-XXXX

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