Menu
Account
Sign In
Back

2018 Volkswagen Tiguan

80,000 KM

Details Description Features

$25,888

+ tax & licensing
Make it Yours
$25,888

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2018 Volkswagen Tiguan

2018 Volkswagen Tiguan

4MOTION AWD-LEATHER-NAVI-CAMERA-7 PASSENGER-1 OWNER

Watch This Vehicle

2018 Volkswagen Tiguan

4MOTION AWD-LEATHER-NAVI-CAMERA-7 PASSENGER-1 OWNER

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8589818
  2. 8589818
  3. 8589818
  4. 8589818
  5. 8589818
  6. 8589818
  7. 8589818
  8. 8589818
  9. 8589818
  10. 8589818
  11. 8589818
  12. 8589818
  13. 8589818
  14. 8589818
  15. 8589818
  16. 8589818
  17. 8589818
Contact Seller

$25,888

+ taxes & licensing

80,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8589818
  • Stock #: 18 TIGUAN
  • VIN: 3VV2B7AX8JM086200

Vehicle Details

  • Exterior Colour Orange
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 18 TIGUAN
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST**

VOLKSWAGEN...DAS AUTO!! DRIVE IN STYLE!! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY VOLKSWAGEN TIGUAN!!

1 OWNER!! VOLKSAGEN DEALER TRADE IN!! **BALANCE OF VW'S 5YR/100,000KM POWERTRAIN WARRANTY!!

COMFORTLINE PLUS PACKAGE!! FINISHED IN ***HABENERO*** ORANGE METALLIC ON BLACK LEATHER INTERIOR! 2.0L I-4CYL TSI GAS SAVER!! AUTOMATIC!! ***7 PASSENGER 3RD ROW SEATING!!*** FULLY LOADED!! FACTORY NAVIGATION!! HEATED SEATS!! BACK UP CAMERA!! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE!! CRUISE CONTROL!! ALLOYS! FULL POWER OPTIONS AND SO MUCH MORE!! NICE & CLEAN!!

BEST DEAL IN TOWN!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C!! WE GUARANTEE ALL VEHICLES!! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES!! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!! CRV, RAV4, ROGUE AVAILABLE.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS!! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2014 Ford Mustang GT...
 130,000 KM
$27,990 + tax & lic
2012 Chevrolet Camar...
 150,000 KM
$14,990 + tax & lic
2018 Volkswagen Tigu...
 80,000 KM
$25,888 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory