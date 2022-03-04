$25,888+ tax & licensing
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416-766-2277
2018 Volkswagen Tiguan
4MOTION AWD-LEATHER-NAVI-CAMERA-7 PASSENGER-1 OWNER
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$25,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8589818
- Stock #: 18 TIGUAN
- VIN: 3VV2B7AX8JM086200
Vehicle Details
- Exterior Colour Orange
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 18 TIGUAN
- Mileage 80,000 KM
Vehicle Description
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**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST**
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
Vehicle Features
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