$14,997+ taxes & licensing
2019 Honda Civic
LX **AUTO-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH-CERTIFIED**
2019 Honda Civic
LX **AUTO-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,997
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Gray
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 160,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST** **$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c. WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS! #BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY HONDA CIVIC! CLEAN TITLE! CARFAX VERIFIED!! FINISHED IN MODERN STEEL METALLIC GREY ON GREY INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! BACK UP CAMERA!! BLUETOOTH!! CRUISE CONTROL!! HEATED SEATS! ICE COLD AIR!! AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO! FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Coliseum Auto Sales on Weston
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416-766-XXXX(click to show)
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416-766-2277