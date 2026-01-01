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<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST** **$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c. WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS! #BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? </p><p><br></p><p>THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY HONDA CIVIC! CLEAN TITLE! CARFAX VERIFIED!! FINISHED IN MODERN STEEL METALLIC GREY ON GREY INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.<span id=jodit-selection_marker_1785353194664_675680297222007 data-jodit-selection_marker=start style=line-height: 0; display: none;></span>0L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! BACK UP CAMERA!! BLUETOOTH!! CRUISE CONTROL!! HEATED SEATS! ICE COLD AIR!! AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO! FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2019 Honda Civic

160,000 KM

Details Description

$14,997

+ taxes & licensing
Make it Yours

2019 Honda Civic

LX **AUTO-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH-CERTIFIED**

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14519377

2019 Honda Civic

LX **AUTO-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH-CERTIFIED**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller

$14,997

+ taxes & licensing

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Used
160,000KM
VIN 2hgfc1f51kh010861

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST** **$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c. WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS! #BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY HONDA CIVIC! CLEAN TITLE! CARFAX VERIFIED!! FINISHED IN MODERN STEEL METALLIC GREY ON GREY INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! BACK UP CAMERA!! BLUETOOTH!! CRUISE CONTROL!! HEATED SEATS! ICE COLD AIR!! AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO! FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
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Call Dealer

416-766-XXXX

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416-766-2277

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$14,997

+ taxes & licensing>

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

2019 Honda Civic