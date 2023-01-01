$19,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
2019 Nissan Rogue
SV AWD-PANOROOF-CAMERA-NAVI-HEATED SEATS-1 OWNER!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
$19,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9625861
- Stock #: 19 ROGUE SV
- VIN: 5N1AT2MV2KC753040
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 19 ROGUE SV
- Mileage 150,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
DRIVE IN STYLE! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY NISSAN ROGUE! BUY WITH CONFIDENCE! 1 OWNER!! CARFAX VERIFIED!!
FULLY LOADED **SV** PACKAGE! FINISHED IN BRIGHT WHITE ON BLACK INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L 4 CYLINDER GAS SAVER! ****ALL WHEEL DRIVE**** AUTOMATIC! HEATED SEATS AND STEERING! PANORAMIC SUNROOF! BACK UP CAMERA! NAVIGATION! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! 18 INCH ALLOY WHEELS! XENON LED LIGHTS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **8.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.