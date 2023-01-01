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2019 Nissan Rogue

150,000 KM

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$19,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2019 Nissan Rogue

2019 Nissan Rogue

SV AWD-PANOROOF-CAMERA-NAVI-HEATED SEATS-1 OWNER!

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2019 Nissan Rogue

SV AWD-PANOROOF-CAMERA-NAVI-HEATED SEATS-1 OWNER!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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150,000KM
Used
  • Listing ID: 9625861
  • Stock #: 19 ROGUE SV
  • VIN: 5N1AT2MV2KC753040

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 19 ROGUE SV
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Requires Subscription
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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