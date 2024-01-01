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2022 Hyundai Tucson

21,000 KM

Details Description Features

$25,990

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2022 Hyundai Tucson

PREFFERED AWD-CARPLAY-HDA-BLIND SPOT-21655KM

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2022 Hyundai Tucson

PREFFERED AWD-CARPLAY-HDA-BLIND SPOT-21655KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
21,000KM
VIN KM8JBCAE7NU039559

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-208
  • Mileage 21,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

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WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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FINISHED IN SHIMMERING SILVER ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L I-4CYL GAS SAVER! HTRAC ALL WHEEL DRIVE! AUTOMATIC! HEATED SEATS! HEATED STEERING WHEEL! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! HIGHWAY DRIVE ASSIST! BLIND SPOT ASSIST! LANE DEPARTURE WARNING! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! ALLOY WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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