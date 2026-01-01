$15,999+ taxes & licensing
2019 Chevrolet Express Cargo Van
EXTENDED HEAVY DUTY
2019 Chevrolet Express Cargo Van
EXTENDED HEAVY DUTY
Location
Swift Auto
2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5
416-822-5204
Certified + E-Tested
$15,999
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 3-door
- Passengers 2
- Mileage 200,000 KM
Vehicle Description
ATTENTION CONTRACTORS!!CARGO!!CARGO!!CHECK OUT THIS CHEVROLET EXPRESS 2500!!EXXXXXTENDED WHEELBASE!!4.3L VORTEC V6!!AUTOMATIC!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!NEW PADS AND ROTORS ALL AROUND!!16' RIMS WRAPPED IN BRAND NEW LT NOKIAN TIRES!!HEAVY DUTY 8 BOLT SUSPENSION!!REVERSE CAMERA!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN IN AND OUT!!READY TO GO TO WORK!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 15,999 + HST AND LICENSING
PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!
WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!!
EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Power Options
Interior
Exterior
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Swift Auto
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416-822-XXXX(click to show)
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416-822-5204