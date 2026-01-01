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<p>ATTENTION CONTRACTORS!!CARGO!!CARGO!!CHECK OUT THIS CHEVROLET EXPRESS 2500!!EXXXXXTENDED WHEELBASE!!4.3L VORTEC V6!!AUTOMATIC!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!NEW PADS AND ROTORS ALL AROUND!!16 RIMS WRAPPED IN BRAND NEW LT NOKIAN TIRES!!HEAVY DUTY 8 BOLT SUSPENSION!!REVERSE CAMERA!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN IN AND OUT!!READY TO GO TO WORK!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 15,999 + HST AND LICENSING</p><p style=text-align: center;>PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!</p><p style=text-align: center;>WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! </p><p style=text-align: center;>EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!</p>

2019 Chevrolet Express Cargo Van

200,000 KM

Details Description Features

$15,999

+ taxes & licensing
Make it Yours

2019 Chevrolet Express Cargo Van

EXTENDED HEAVY DUTY

Watch This Vehicle
14206445

2019 Chevrolet Express Cargo Van

EXTENDED HEAVY DUTY

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

  1. 1780439871598
  2. 1780439872105
  3. 1780439872514
  4. 1780439872982
  5. 1780439873448
  6. 1780439873894
  7. 1780439874328
  8. 1780439874762
  9. 1780439875195
  10. 1780439875701
Contact Seller

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$15,999

+ taxes & licensing

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Used
200,000KM
Excellent Condition
VIN 1GCWGBFP8K1166656

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 2
  • Mileage 200,000 KM

Vehicle Description

ATTENTION CONTRACTORS!!CARGO!!CARGO!!CHECK OUT THIS CHEVROLET EXPRESS 2500!!EXXXXXTENDED WHEELBASE!!4.3L VORTEC V6!!AUTOMATIC!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!NEW PADS AND ROTORS ALL AROUND!!16' RIMS WRAPPED IN BRAND NEW LT NOKIAN TIRES!!HEAVY DUTY 8 BOLT SUSPENSION!!REVERSE CAMERA!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN IN AND OUT!!READY TO GO TO WORK!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 15,999 + HST AND LICENSING

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Front Head Air Bag

Power Options

Power Windows

Interior

Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
WiFi Hotspot

Exterior

Steel Wheels

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Swift Auto

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5
Member UCDA Member

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Call Dealer

416-822-XXXX

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416-822-5204

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$15,999

+ taxes & licensing>

Swift Auto

416-822-5204

2019 Chevrolet Express Cargo Van