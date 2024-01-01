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2016 Nissan Rogue

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2016 Nissan Rogue

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232,958KM
Used
VIN 5N1AT2MV0GC841396

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 11163
  • Mileage 232,958 KM

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