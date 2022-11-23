$CALL+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$CALL
+ taxes & licensing
Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2019 Mazda CX-5
2019 Mazda CX-5
Grand Touring
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$CALL
+ taxes & licensing
82,888KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9365068
- Stock #: 2379
- VIN: JM3KFBDM4K1568739
Vehicle Details
- Exterior Colour Dark Blue
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2379
- Mileage 82,888 KM
Vehicle Description
2019 MAZDA CX-5 GRAND TOURING
Body Type: SUV
Engine: SKYACTIV-G 2.5L I4 187HP
Transmission 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
FEATURES:
PUSH BUTTON START, HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, NAVIGATION, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY, ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM, LANE DEVIATION SENSORS, LANE KEEPING ASSIST, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER SUNROOF, LEATHER POWER HEATED AND COOLED SEATS, RAIN SENSING FRONT WIPERS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 9 TOTAL SPEAKERS BOSE PREMIUM BRAND, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, CUSTOMIZABLE INSTRUMENT CLUSTER, 2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LED FRONT FOG LIGHTS, LED HEADLIGHTS, LED TAILLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, DRIVE MODE SELECTOR, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
1 SUBWOOFER, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AHA INTERNET RADIO APP, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, CORNERING BRAKE CONTROL, CYLINDER DEACTIVATION, DIGITAL ODOMETER, DIGITAL SOUND PROCESSING,
DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EMERGENCY BRAKING PREPARATION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, IN DASH REARVIEW MONITOR,
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHER-TRIMMED UPHOLSTERY, LEATHERETTE DOOR TRIM, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE,
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MAZDA CONNECT INFOTAINMENT, MEMORY CARD NAVIGATION SYSTEM, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP,
SECOND ROW REAR VENTS, SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL,
SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPLIT REAR SEAT FOLDING, SURROUND SOUND, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
BUY IT CERTIFIED FOR ONLY $ PLUS HST AND LICENSING. AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
WWW.SWCARSALES.CA TO SEE OTHER INVENTORY
To test drive the car please visit us at 642A Dunlop st West, Barrie
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Safety brake pedal system
Rear cross traffic alert
Lane Keeping Assist
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trip Odometer
Compass
Adaptive Cruise Control
rear window defogger
Automatic climate control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Drive mode selector
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Heated Driver Seat
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
4.62 axle ratio
Push-Button Start
Leather shift knob trim
4-Wheel ABS
SURROUND SOUND
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Cylinder Deactivation
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Led Headlights
Multi-function display
Emergency braking preparation
Hill holder control
Digital Sound Processing
Lane deviation sensors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
2.7 TURNS LOCK-TO-LOCK
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
9 TOTAL SPEAKERS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
Customizable instrument cluster
1 SUBWOOFER
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
100 AMPS ALTERNATOR
AHA INTERNET RADIO APP
BOSE PREMIUM BRAND
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
DUAL FRONT IMPACT ABSORBING SEATS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
15.5 STEERING RATIO
ALUMINUM ALLOY WHEELS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MEMORY CARD NAVIGATION SYSTEM
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
LED FRONT FOG LIGHTS
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Back to Top
More inventory From Smart Wheels Auto Centre
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5