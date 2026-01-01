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<p>NX300 *** FSPORT *** NO ACCIDENTS *** LEATHER *** SUNROOF *** NAVIGATION *** AWD *** BLINDSPOT DETECTION *** HEATED STEERING WHEEL *** LANE DEPARTURE WARNING *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** HEATED SEATS *** POWER SEATS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br><br><br>HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br><br><br>ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2020 Lexus NX

99,423 KM

Details Description Features

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2020 Lexus NX

NX300 FSPORT / NO ACCIDENTS / LEATHER / ROOF / NAV

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14291105

2020 Lexus NX

NX300 FSPORT / NO ACCIDENTS / LEATHER / ROOF / NAV

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1781721508352
  2. 1781721509033
  3. 1781721509491
  4. 1781721509981
  5. 1781721510563
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Used
99,423KM
Excellent Condition
VIN JTJSARDZ8L5008936

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 99,423 KM

Vehicle Description

NX300 *** FSPORT *** NO ACCIDENTS *** LEATHER *** SUNROOF *** NAVIGATION *** AWD *** BLINDSPOT DETECTION *** HEATED STEERING WHEEL *** LANE DEPARTURE WARNING *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** HEATED SEATS *** POWER SEATS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Wheel Locks
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
Member UCDA Member

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Call Dealer

519-621-XXXX

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519-621-4333

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Car Match Canada

519-621-4333

2020 Lexus NX