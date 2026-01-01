Menu
Account
Sign In

Filter Results

Sale Type
Buy From Home NEW
Within
KM
wheel drive

New and Used Chevrolet for Sale in Kemptville, ON

Showing 1-50 of 168
Used 2025 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail for sale in Orleans, ON

2025 Chevrolet Silverado 1500

Custom Trail
$70,209 + tax & lic
12,177KM
SUMMIT WHITE
Myers Automotive Group

Orleans, ON

Buy From Home Options
Used 2018 Chevrolet Silverado 1500 LT - Aluminum Wheels for sale in Kanata, ON

2018 Chevrolet Silverado 1500

LT - Aluminum Wheels
$32,888 + tax & lic
120,025KM
Myers Automotive Group

Kanata, ON

Buy From Home Options
New 2026 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss for sale in Kemptville, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

LT Trail Boss
Sale
$80,502 + tax & lic
50KM
Black
Myers Automotive Group

Kemptville, ON

Buy From Home Options
New 2026 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss for sale in Kemptville, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

LT Trail Boss
Sale
$79,307 + tax & lic
50KM
Black
Myers Automotive Group

Kemptville, ON

Buy From Home Options
Used 2014 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab Short Box LT w/1LT for sale in Ottawa, ON

2014 Chevrolet Silverado 1500

4WD Crew Cab Short Box LT w/1LT
$14,900 + tax & lic
114,201KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 RST - Fog Lights for sale in Ottawa, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

RST - Fog Lights
$55,995 + tax & lic
72,365KM
Myers Automotive Group

Ottawa, ON

Buy From Home Options
Used 2019 Chevrolet Silverado 1500 for sale in Ottawa, ON

2019 Chevrolet Silverado 1500

$33,995 + tax & lic
150,236KM
Myers Automotive Group

Ottawa, ON

Buy From Home Options
Used 2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT for sale in Morrisburg, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT
$73,644 + tax & lic
10KM
Upper Canada Motor Sales Ltd

Morrisburg, ON

New 2026 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss for sale in Orleans, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

LT Trail Boss
Sale
$83,963 + tax & lic
25KM
Black
Myers Automotive Group

Orleans, ON

Buy From Home Options
New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Custom for sale in Kemptville, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Custom
Sale
$60,933 + tax & lic
50KM
Black
Myers Automotive Group

Kemptville, ON

Buy From Home Options
New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss for sale in Napanee, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss
$80,618 + tax & lic
5KM
Gray
Peter Boyer Chevrolet Buick GMC

Napanee, ON

Used 2018 Chevrolet Silverado 1500 High Country Short Box for sale in Madoc, ON

2018 Chevrolet Silverado 1500

High Country Short Box
$24,995 + tax & lic
219,000KM
Black
Patterson Auto Sales

Madoc, ON

Used 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTZ for sale in Brockville, ON

2022 Chevrolet Silverado 1500

LTZ
$45,117 + tax & lic
143,859KM
White
Riverside Chevrolet Buick GMC Ltd.

Brockville, ON

Buy From Home Options
Used 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Custom Trail Boss for sale in Morrisburg, ON

2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Custom Trail Boss
$39,549 + tax & lic
92,355KM
Upper Canada Motor Sales Ltd

Morrisburg, ON

Used 2022 Chevrolet Silverado 1500 Limited LT for sale in Madoc, ON

2022 Chevrolet Silverado 1500

Limited LT
$24,995 + tax & lic
236,000KM
SUMMIT WHITE
Patterson Auto Sales

Madoc, ON

Used 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD RST - Remote Start for sale in Ottawa, ON

2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD

RST - Remote Start
$37,070 + tax & lic
124,203KM
Northsky Blue M
Myers Automotive Group

Ottawa, ON

Buy From Home Options
Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 - Leather Seats for sale in Kemptville, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

ZR2 - Leather Seats
$54,405 + tax & lic
94,632KM
Black
Myers Automotive Group

Kemptville, ON

Buy From Home Options
New 2026 Chevrolet Silverado 1500 RST for sale in Ottawa, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

RST
$84,958 + tax & lic
90KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2019 Chevrolet Silverado 1500 CUSTOM 4X4 | CREW | 5.3L V8 | CARPLAY | TONNEAU for sale in Ottawa, ON

2019 Chevrolet Silverado 1500

CUSTOM 4X4 | CREW | 5.3L V8 | CARPLAY | TONNEAU
$29,988 + tax & lic
121,064KM
Silver Ice Metallic
Car-On Auto Sales

Ottawa, ON

New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive RST for sale in Ottawa, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive RST
$73,799 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2023 Chevrolet Silverado 1500 RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB for sale in Pembroke, ON

2023 Chevrolet Silverado 1500

RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
$50,944 + tax & lic
79,150KM
Edwards Mazda

Pembroke, ON

Used 2023 Chevrolet Silverado 1500 RST - Fog Lights for sale in Orleans, ON

2023 Chevrolet Silverado 1500

RST - Fog Lights
Sale
$53,938 + tax & lic
65,600KM
Black
Myers Automotive Group

Orleans, ON

Buy From Home Options
Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Custom for sale in Smiths Falls, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Custom
$41,488 + tax & lic
59,798KM
White
Mike Fair Chevrolet Buick GMC Cadillac Ltd

Smiths Falls, ON

Buy From Home Options
New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss for sale in Orleans, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Custom Trail Boss
Sale
$67,594 + tax & lic
210KM
SUMMIT WHITE
Myers Automotive Group

Orleans, ON

Buy From Home Options
Used 2025 Chevrolet Silverado 1500 LT for sale in Renfrew, ON

2025 Chevrolet Silverado 1500

LT
$50,691 + tax & lic
80,857KM
Black
Mack Mackenzie Motors

Renfrew, ON

Used 2020 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB for sale in Pembroke, ON

2020 Chevrolet Silverado 1500

Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
$29,944 + tax & lic
125,878KM
Edwards Mazda

Pembroke, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 RST for sale in Belleville, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

RST
$53,995 + tax & lic
28,708KM
Grey
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 RST for sale in Belleville, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

RST
$53,995 + tax & lic
25,542KM
Black
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss for sale in Belleville, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

Custom Trail Boss
$50,495 + tax & lic
34,646KM
Grey
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Custom Trail Boss for sale in Ottawa, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Custom Trail Boss
$68,748 + tax & lic
150KM
Tan
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2023 Chevrolet Silverado 1500 High Country - Leather Seats for sale in Ottawa, ON

2023 Chevrolet Silverado 1500

High Country - Leather Seats
$56,999 + tax & lic
77,785KM
Myers Automotive Group

Ottawa, ON

Buy From Home Options
New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss for sale in Ottawa, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss
$79,188 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss for sale in Ottawa, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss
$79,188 + tax & lic
95KM
Gray
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss for sale in Ottawa, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss
$77,603 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Custom Trail Boss for sale in Ottawa, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Custom Trail Boss
$66,753 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2017 Chevrolet Silverado 1500 LT for sale in Madoc, ON

2017 Chevrolet Silverado 1500

LT
$20,995 + tax & lic
192,000KM
Black
Patterson Auto Sales

Madoc, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 RST for sale in Peterborough, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

RST
$56,516 + tax & lic
53,763KM
White
Holiday Ford

Peterborough, ON

Buy From Home Options
Used 2025 Chevrolet Silverado 1500 RST - Heated Seats for sale in Ottawa, ON

2025 Chevrolet Silverado 1500

RST - Heated Seats
$59,995 + tax & lic
17,526KM
Myers Automotive Group

Ottawa, ON

Buy From Home Options
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 LTZ for sale in Gloucester, ON

2016 Chevrolet Silverado 1500

LTZ
$22,995 + tax & lic
163,619KM
White
Riod Auto

Gloucester, ON

Used 2023 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss for sale in Belleville, ON

2023 Chevrolet Silverado 1500

LT Trail Boss
$51,495 + tax & lic
46,459KM
Black
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss for sale in Belleville, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

Custom Trail Boss
$46,995 + tax & lic
37,541KM
Black
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 High Country for sale in Belleville, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

High Country
$62,995 + tax & lic
32,530KM
Black
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss for sale in Belleville, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

Custom Trail Boss
$46,995 + tax & lic
39,846KM
Black
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss for sale in Belleville, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

Custom Trail Boss
$46,995 + tax & lic
39,151KM
Red
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss for sale in Belleville, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

LT Trail Boss
$54,995 + tax & lic
40,179KM
Grey
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2020 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss for sale in Renfrew, ON

2020 Chevrolet Silverado 1500

LT Trail Boss
$37,691 + tax & lic
124,743KM
Blue
Mack Mackenzie Motors

Renfrew, ON

Used 2019 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive RST for sale in Smiths Falls, ON

2019 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive RST
$39,888 + tax & lic
129,090KM
Red
Mike Fair Chevrolet Buick GMC Cadillac Ltd

Smiths Falls, ON

Buy From Home Options
New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive High Country for sale in Ottawa, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive High Country
$87,794 + tax & lic
4,986KM
Gray
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2024 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive RST for sale in Ottawa, ON

2024 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive RST
$46,777 + tax & lic
44,005KM
Gray
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive RST for sale in Ottawa, ON

2026 Chevrolet Silverado 1500

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive RST
$73,299 + tax & lic
2,121KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON