New and Used Chevrolet for Sale in Kemptville, ON
Showing 1-50 of 168
2025 Chevrolet Silverado 1500
Custom Trail
$70,209 + tax & lic
12,177KM
SUMMIT WHITE
2018 Chevrolet Silverado 1500
LT - Aluminum Wheels
$32,888 + tax & lic
120,025KM
Myers Automotive Group
Kanata, ON
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2026 Chevrolet Silverado 1500
LT Trail Boss
Sale
$80,502 + tax & lic
50KM
Black
2026 Chevrolet Silverado 1500
LT Trail Boss
Sale
$79,307 + tax & lic
50KM
Black
2014 Chevrolet Silverado 1500
4WD Crew Cab Short Box LT w/1LT
$14,900 + tax & lic
114,201KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
RST - Fog Lights
$55,995 + tax & lic
72,365KM
2019 Chevrolet Silverado 1500
$33,995 + tax & lic
150,236KM
2026 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT
$73,644 + tax & lic
10KM
Upper Canada Motor Sales Ltd
Morrisburg, ON
2026 Chevrolet Silverado 1500
LT Trail Boss
Sale
$83,963 + tax & lic
25KM
Black
2026 Chevrolet Silverado 1500
Custom
Sale
$60,933 + tax & lic
50KM
Black
2026 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss
$80,618 + tax & lic
5KM
Gray
Peter Boyer Chevrolet Buick GMC
Napanee, ON
2018 Chevrolet Silverado 1500
High Country Short Box
$24,995 + tax & lic
219,000KM
Black
Patterson Auto Sales
Madoc, ON
2022 Chevrolet Silverado 1500
LTZ
$45,117 + tax & lic
143,859KM
White
Riverside Chevrolet Buick GMC Ltd.
Brockville, ON
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2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Custom Trail Boss
$39,549 + tax & lic
92,355KM
Upper Canada Motor Sales Ltd
Morrisburg, ON
2022 Chevrolet Silverado 1500
Limited LT
$24,995 + tax & lic
236,000KM
SUMMIT WHITE
Patterson Auto Sales
Madoc, ON
2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD
RST - Remote Start
$37,070 + tax & lic
124,203KM
Northsky Blue M
2024 Chevrolet Silverado 1500
ZR2 - Leather Seats
$54,405 + tax & lic
94,632KM
Black
2019 Chevrolet Silverado 1500
CUSTOM 4X4 | CREW | 5.3L V8 | CARPLAY | TONNEAU
$29,988 + tax & lic
121,064KM
Silver Ice Metallic
Car-On Auto Sales
Ottawa, ON
2026 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive RST
$73,799 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2023 Chevrolet Silverado 1500
RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
$50,944 + tax & lic
79,150KM
Edwards Mazda
Pembroke, ON
2023 Chevrolet Silverado 1500
RST - Fog Lights
Sale
$53,938 + tax & lic
65,600KM
Black
2024 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Custom
$41,488 + tax & lic
59,798KM
White
Mike Fair Chevrolet Buick GMC Cadillac Ltd
Smiths Falls, ON
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2026 Chevrolet Silverado 1500
Custom Trail Boss
Sale
$67,594 + tax & lic
210KM
SUMMIT WHITE
2025 Chevrolet Silverado 1500
LT
$50,691 + tax & lic
80,857KM
Black
Mack Mackenzie Motors
Renfrew, ON
2020 Chevrolet Silverado 1500
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
$29,944 + tax & lic
125,878KM
Edwards Mazda
Pembroke, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
RST
$53,995 + tax & lic
28,708KM
Grey
Bayview Auto Sales
Belleville, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
RST
$53,995 + tax & lic
25,542KM
Black
Bayview Auto Sales
Belleville, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
Custom Trail Boss
$50,495 + tax & lic
34,646KM
Grey
Bayview Auto Sales
Belleville, ON
2026 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Custom Trail Boss
$68,748 + tax & lic
150KM
Tan
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2023 Chevrolet Silverado 1500
High Country - Leather Seats
$56,999 + tax & lic
77,785KM
2026 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss
$79,188 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss
$79,188 + tax & lic
95KM
Gray
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive LT Trail Boss
$77,603 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Custom Trail Boss
$66,753 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
RST
$56,516 + tax & lic
53,763KM
White
Holiday Ford
Peterborough, ON
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2025 Chevrolet Silverado 1500
RST - Heated Seats
$59,995 + tax & lic
17,526KM
2023 Chevrolet Silverado 1500
LT Trail Boss
$51,495 + tax & lic
46,459KM
Black
Bayview Auto Sales
Belleville, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
Custom Trail Boss
$46,995 + tax & lic
37,541KM
Black
Bayview Auto Sales
Belleville, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
High Country
$62,995 + tax & lic
32,530KM
Black
Bayview Auto Sales
Belleville, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
Custom Trail Boss
$46,995 + tax & lic
39,846KM
Black
Bayview Auto Sales
Belleville, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
Custom Trail Boss
$46,995 + tax & lic
39,151KM
Red
Bayview Auto Sales
Belleville, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
LT Trail Boss
$54,995 + tax & lic
40,179KM
Grey
Bayview Auto Sales
Belleville, ON
2020 Chevrolet Silverado 1500
LT Trail Boss
$37,691 + tax & lic
124,743KM
Blue
Mack Mackenzie Motors
Renfrew, ON
2019 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive RST
$39,888 + tax & lic
129,090KM
Red
Mike Fair Chevrolet Buick GMC Cadillac Ltd
Smiths Falls, ON
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2026 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive High Country
$87,794 + tax & lic
4,986KM
Gray
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2024 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive RST
$46,777 + tax & lic
44,005KM
Gray
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive RST
$73,299 + tax & lic
2,121KM
White
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON