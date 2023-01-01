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647-886-8182
2018 Audi A5
S-LINE COUPE|NAV|BACKUP|DRIVE SELECT|ACCIDENT-FREE
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$29,488
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9464658
- Stock #: 200-178
- VIN: WAUTNAF55JA133935
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 129,427 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE, LOCAL ONTARIO VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2018 AUDI A5 S-LINE COUPE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, S-LINE BUCKET SEATS, PADDLE SHIFTERS, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), RS STYLE FRONT GRILL, PREMIUM S-LINE 19 INCH WHEELS, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LASER LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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