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2018 Audi A5

129,427 KM

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9464658
  • Stock #: 200-178
  • VIN: WAUTNAF55JA133935

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 129,427 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE, LOCAL ONTARIO VEHICLE.

 

THIS BEAUTIFUL 2018 AUDI A5 S-LINE COUPE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, S-LINE BUCKET SEATS, PADDLE SHIFTERS, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), RS STYLE FRONT GRILL, PREMIUM S-LINE 19 INCH WHEELS, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LASER LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

S-LINE
COUPE
FULLY LOADED
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
Bluetooth
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Proximity Key
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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