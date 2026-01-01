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<html> <p>2017 CHRYSLER PACIFICA - SPACIOUS FAMILY MINIVAN, COMFORTABLE INTERIOR WITH THREE-ROW SEATING, BLUETOOTH, AND BACKUP CAMERA - GREAT COMMUTER VEHICLE AND SMOOTH DRIVE - EQUIPPED WITH LEATHER SEATS, HEATED SEATS, POWER SLIDING DOORS, PARKING SENSORS AND MORE!</p> <p>EASY FINANCING AVAILABLE! </p> <br> <p>GET PRE-APPROVED NOW AT DRIVETOWNOTTAWA.COM.</p> <p>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE!</p> <p>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER! TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE, FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</p> </html>

2017 Chrysler Pacifica

185,556 KM

Details Description Features

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2017 Chrysler Pacifica

Touring-L

Watch This Vehicle
14280365

2017 Chrysler Pacifica

Touring-L

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1781570630
  2. 1781570631
  3. 1781570631
  4. 1781570631
  5. 1781570631
  6. 1781570631
  7. 1781570631
  8. 1781570631
  9. 1781570631
  10. 1781570631
  11. 1781570631
  12. 1781570631
  13. 1781570631
  14. 1781570631
  15. 1781570631
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Used
185,556KM
VIN 2C4RC1BG7HR789070

Vehicle Details

  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 185,556 KM

Vehicle Description


2017 CHRYSLER PACIFICA - SPACIOUS FAMILY MINIVAN, COMFORTABLE INTERIOR WITH THREE-ROW SEATING, BLUETOOTH, AND BACKUP CAMERA - GREAT COMMUTER VEHICLE AND SMOOTH DRIVE - EQUIPPED WITH LEATHER SEATS, HEATED SEATS, POWER SLIDING DOORS, PARKING SENSORS AND MORE!


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ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE!


DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER! TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE, FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.


Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Luggage Rack
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door

Seating

Leather Seats
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

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Call Dealer

613-822-XXXX

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613-822-2725

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DriveTown Ottawa

613-822-2725

2017 Chrysler Pacifica