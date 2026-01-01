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2017 Chrysler Pacifica
Touring-L
2017 Chrysler Pacifica
Touring-L
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
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Vehicle Details
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 185,556 KM
Vehicle Description
2017 CHRYSLER PACIFICA - SPACIOUS FAMILY MINIVAN, COMFORTABLE INTERIOR WITH THREE-ROW SEATING, BLUETOOTH, AND BACKUP CAMERA - GREAT COMMUTER VEHICLE AND SMOOTH DRIVE - EQUIPPED WITH LEATHER SEATS, HEATED SEATS, POWER SLIDING DOORS, PARKING SENSORS AND MORE!
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Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Comfort
Media / Nav / Comm
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
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DriveTown Ottawa
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613-822-2725