$100,588+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$100,588
+ taxes & licensing
St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
519-631-5080
2022 Ford F-250
2022 Ford F-250
Platinum
Location
St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3
519-631-5080
$100,588
+ taxes & licensing
836KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9581770
- Stock #: 2806A
- VIN: 1FT7W2BT9NEF38058
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Mileage 836 KM
Vehicle Description
4WD, 10 SPEAKERS, 4-WHEEL DISC BRAKES, 5TH WHEEL/GOOSENECK HITCH PREP PACKAGE, ABS BRAKES, ADJUSTABLE PEDALS, AIR CONDITIONING, ALLOY WHEELS, AM/FM RADIO: SIRIUSXM WITH 360L, AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS, AUTO-DIMMING REAR-VIEW MIRROR, AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL, BLOCK HEATER, BRAKE ASSIST, COMPASS, DELAY-OFF HEADLIGHTS, DRIVER DOOR BIN, DRIVER VANITY MIRROR, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ELECTRONIC-LOCKING W/3.31 AXLE RATIO, EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM: SYNC 4 911 ASSIST, EXTERIOR PARKING CAMERA REAR, FRONT ANTI-ROLL BAR, FRONT DUAL ZONE A/C, FRONT FOG LIGHTS, FRONT READING LIGHTS, FULLY AUTOMATIC HEADLIGHTS, FX4 OFF-ROAD PACKAGE, GARAGE DOOR TRANSMITTER, GOOSENECK HITCH KIT, HEATED DOOR MIRRORS, HEATED FRONT SEATS, HEATED STEERING WHEEL, HILL DESCENT CONTROL, ILLUMINATED ENTRY, LEATHER STEERING WHEEL, LOW TIRE PRESSURE WARNING, MEMORY SEAT, NAVIGATION SYSTEM: SYNC 4 CONNECTED NAVIGATION, ORDER CODE 703A, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, OVERHEAD AIRBAG, OVERHEAD CONSOLE, PANIC ALARM, PASSENGER DOOR BIN, PASSENGER VANITY MIRROR, PEDAL MEMORY, POWER DOOR MIRRORS, POWER DRIVER SEAT, POWER PASSENGER SEAT, POWER STEERING, POWER WINDOWS, PREMIUM OFF-ROAD SHOCKS, RADIO: B&O SOUND SYSTEM BY BANG & OLUFSEN, RAIN-SENSING WINDSHIELD WIPERS, REAR PARKING SENSORS, REAR READING LIGHTS, REAR STEP BUMPER, REAR WINDOW DEFROSTER, REMOTE KEYLESS ENTRY, SECURITY SYSTEM, SPEED CONTROL, SPLIT FOLDING REAR SEAT, STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS, SYNC 4 W/ENHANCED VOICE RECOGNITION, TACHOMETER, TELESCOPING STEERING WHEEL, TILT STEERING WHEEL, TRACTION CONTROL, TRIP COMPUTER, TURN SIGNAL INDICATOR MIRRORS, TWIN PANEL MOONROOF, UNIQUE FX4 OFF-ROAD BOX DECAL, VARIABLY INTERMITTENT WIPERS, VENTILATED FRONT SEATS.
4WD
10-SPEED AUTOMATIC POWER STROKE 6.7L V8 DI 32V OHV TURBODIESEL
AGATE BLACK METALLIC
CARFAX CANADA NO REPORTED ACCIDENTS
Vehicle Features
Traction Control
ABS Brakes
4 Wheel disk brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Compass
Power Steering
4x4
10 Speed Automatic
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Back to Top
More inventory From St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3