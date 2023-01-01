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2014 Hyundai Santa Fe

170,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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XL AWD 3.3L LUXURY-7 PASSENGER-LEATHER-PANO-CAMERA!!

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170,000KM
Used
  • Listing ID: 9768151
  • Stock #: M23-22
  • VIN: KM8SNDHF1EU063338

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brown
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # M23-22
  • Mileage 170,000 KM

Vehicle Description

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301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

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