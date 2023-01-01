$15,990+ tax & licensing
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416-766-2277
2014 Hyundai Santa Fe
XL AWD 3.3L LUXURY-7 PASSENGER-LEATHER-PANO-CAMERA!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$15,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9768151
- Stock #: M23-22
- VIN: KM8SNDHF1EU063338
Vehicle Details
- Exterior Colour Brown
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # M23-22
- Mileage 170,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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