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2017 Ford Explorer

179,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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179,000KM
Used
  • Listing ID: 9898139
  • Stock #: W23-41
  • VIN: 1FM5K8AR0HGB72880

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W23-41
  • Mileage 179,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

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