$17,900+ tax & licensing
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416-766-2277
2017 Ford Explorer
AWD BACK UP CAMERA-NO ACCIDENTS-CERTIFIED-FINANCE
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$17,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9898139
- Stock #: W23-41
- VIN: 1FM5K8AR0HGB72880
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W23-41
- Mileage 179,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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