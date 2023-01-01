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2018 Ford Fusion

150,000 KM

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$22,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2018 Ford Fusion

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2018 Ford Fusion

Hybrid SE LEATHER-HEATED SEATS-BACK UP CAMERA-NAVIGATION!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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150,000KM
Used
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  • Listing ID: 9566527
  • Stock #: 18 FUSIO HYBRID
  • VIN: 3FA6P0LU4JR123084

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 18 FUSIO HYBRID
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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