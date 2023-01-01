$22,900+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2018 Ford Fusion
Hybrid SE LEATHER-HEATED SEATS-BACK UP CAMERA-NAVIGATION!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$22,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9566527
- Stock #: 18 FUSIO HYBRID
- VIN: 3FA6P0LU4JR123084
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 18 FUSIO HYBRID
- Mileage 150,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? ****GREAT FOR UBER & LYFT****
SAVE MONEY ON GA$$$$$ WITH THIS BEAUTIFUL FUSION HYBRID! 1 OWNER!! NO ACCIDENTS! CARFAX VERIFIED!! FULL SERVICE HISTORY!!
**SE** PACKAGE! FINISHED IN GUN METAL GREY ON BLACK LEATHER INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL HYBRID GAS SAVER! AUTOMATIC! NAVIGATION!! BACK UP CAMERA! MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! PUSH BUTTON START! SPOILER!! POWER HEATED SEATS!! CRUISE CONTROL! 18 INCH BLACKED OUT ALLOY WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **7.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.