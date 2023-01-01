Menu
Account
Sign In
Back

2019 Toyota RAV4

100,000 KM

Details Description Features

$26,980

+ tax & licensing
Make it Yours
$26,980

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2019 Toyota RAV4

2019 Toyota RAV4

LE-BACK UP CAMERA-HEATED SEATS-BLUETOOTH-CERTIFIED

Watch This Vehicle

2019 Toyota RAV4

LE-BACK UP CAMERA-HEATED SEATS-BLUETOOTH-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9971714
  2. 9971714
  3. 9971714
  4. 9971714
  5. 9971714
  6. 9971714
  7. 9971714
  8. 9971714
  9. 9971714
  10. 9971714
  11. 9971714
  12. 9971714
  13. 9971714
  14. 9971714
  15. 9971714
  16. 9971714
  17. 9971714
Contact Seller

$26,980

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
100,000KM
Used
  • Listing ID: 9971714
  • Stock #: W23-157
  • VIN: 2T3Z1RFV1KC004263

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-157
  • Mileage 100,000 KM

Vehicle Description

***BEST DEAL IN TOWN***

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

TOYOTA RELIABILITY! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY TOYOTA RAV4! BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN! 1 OWNERI CARFAX VERIFIED! CLEAN TITLE! ONLY 100,000KM! TOYOTA DEALER SERVICED!

FINISHED IN SILVER SKY ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! CRUISE CONTROL! RADAR CRUISE! LANE DEPARTURE WARNING AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass
Steel Wheels
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2022 Hyundai Elantra...
 11,767 KM
$25,980 + tax & lic
2020 Hyundai Elantra...
 95,000 KM
$21,990 + tax & lic
2014 Subaru Impreza ...
 190,000 KM
$9,900 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory