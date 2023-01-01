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2021 Hyundai Sonata

65,000 KM

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$24,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2021 Hyundai Sonata

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2.5L PREFERRED-CARPLAY-HEATED SEATS-BLIND SPOT-65K

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9555415
  • Stock #: W23-22
  • VIN: 5NPEG4JA0MH072695

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-22
  • Mileage 65,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Rear Defrost
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
A/C
Adjustable Steering Wheel
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Led Headlights
Hands-Free Liftgate
Rear Collision Mitigation
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist

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