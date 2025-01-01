Menu
2011 Ford Transit Connect

183,000 KM

Details Description Features

$6,990

+ taxes & licensing
XLT

13149493

XLT

Location

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

Certified

This vehicle is Safety Certified.

+ taxes & licensing

Used
183,000KM
Excellent Condition
VIN NM0LS6BN6BT049625

Vehicle Details

  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 183,000 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Exterior

Privacy Glass
Steel Wheels

Seating

Cloth Seats
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet

Additional Features

Wheel Covers
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

+ taxes & licensing>

450-369-3013

