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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2014 Subaru Impreza
2014 Subaru Impreza
2.0i
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$14,488
+ taxes & licensing
131,869KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 10515990
- Stock #: 2551
- VIN: JF1GPAA65EH213057
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2551
- Mileage 131,869 KM
Vehicle Description
2014 SUBARU IMPREZA 2.0I
Engine: 2.0L H4 148HP
Transmission CVT
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, CRUISE CONTROL, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 4 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE,
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, BLACK ROOF RACK CROSSBARS, BLACK WINDOW TRIM, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY,
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FULL WHEEL COVERS, HARD CARGO COVER, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MPG FUEL ECONOMY DISPLAY, MULTI-FUNCTION DISPLAY, MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TINTED GLASS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Safety brake pedal system
Exterior
Tinted Glass
Daytime Running Lights
Steel Wheels
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Mechanical
Power Steering
Front stabilizer bar
3.70 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Interior
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
HARD CARGO COVER
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Additional Features
4-Wheel ABS
Full wheel covers
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Cargo Area Floor Mat
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Hill holder control
Rear struts
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
AUTO OFF HEADLIGHTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
3.2 TURNS LOCK-TO-LOCK
MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
4 TOTAL SPEAKERS
BLACK ROOF RACK CROSSBARS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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