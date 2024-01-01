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2018 Honda Odyssey

134,820 KM

Details Description Features

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2018 Honda Odyssey

EX

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2018 Honda Odyssey

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705-721-1341

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134,820KM
Used
Other / Unsure Condition
VIN 5FNRL6H45JB505463

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour "
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2631
  • Mileage 134,820 KM

Vehicle Description

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2018 HONDA ODYSSEY EX - 8 PASSENGER
Engine: 3.5L 24-Valve SOHC i-VTEC V6
Transmission: 9-Speed Automatic
Drive Type: FWD

FEATURES:
PUSH BUTTON START, BACK UP CAMERA, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, LANE DEPARTURE WARNING, HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNITION, POWER/ HEATED SEATS, POWER SUNROOF, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL,, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, KEYLESS ENTRY, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SLIDING SIDE DOORS, POWER/HEATED MIRRORS, AUTO DIMMING REARVIEW MIRROR, AIR CONDIOTIONING, AM/FM RADIO, MP3 CD PLAYER, BLUETOOTH, USB INPUT, FOG LIGHTS, AUTO ON/OFF PROJECTOR BEAM HALOGEN DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS WITH AUTO DELAY, DRIVER INFORMATION CENTER, OUTSIDE TEMPATURE GAUGE, ANTI THEFT/ PERIMITER ALARM, ALLOY WHEELS, AND SO MUCH MORE !!!!

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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

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Vehicle Features

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