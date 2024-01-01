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2018 Honda Odyssey
EX
2018 Honda Odyssey
EX
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$27,888
+ taxes & licensing
134,820KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN 5FNRL6H45JB505463
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2631
- Mileage 134,820 KM
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Vehicle Description
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2018 HONDA ODYSSEY EX - 8 PASSENGER
Engine: 3.5L 24-Valve SOHC i-VTEC V6
Transmission: 9-Speed Automatic
Drive Type: FWD
FEATURES:
PUSH BUTTON START, BACK UP CAMERA, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, LANE DEPARTURE WARNING, HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNITION, POWER/ HEATED SEATS, POWER SUNROOF, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL,, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, KEYLESS ENTRY, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SLIDING SIDE DOORS, POWER/HEATED MIRRORS, AUTO DIMMING REARVIEW MIRROR, AIR CONDIOTIONING, AM/FM RADIO, MP3 CD PLAYER, BLUETOOTH, USB INPUT, FOG LIGHTS, AUTO ON/OFF PROJECTOR BEAM HALOGEN DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS WITH AUTO DELAY, DRIVER INFORMATION CENTER, OUTSIDE TEMPATURE GAUGE, ANTI THEFT/ PERIMITER ALARM, ALLOY WHEELS, AND SO MUCH MORE !!!!
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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Vehicle Features
Additional Features
"
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