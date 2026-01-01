$15,900+ taxes & licensing
2018 RAM 1500
OUTDOORSMAN
Location
Barrie Chrysler Dodge Jeep Ram Ltd.
395 Dunlop Street West, Barrie, ON L4N 1C3
705-702-5069
$15,900
+ taxes & licensing
Used
214,125KM
Other / Unsure Condition
VIN 1C6RR7LM7JS348010
Vehicle Details
- Exterior Colour Bright Silver Metallic
- Interior Colour Diesel Grey/Black
- Body Style Crew Cab
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 214,125 KM
Vehicle Description
Outdoorsman 4x4 Crew Cab 5'7" Box, 8-Speed Automatic w/OD, Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
ParkView Rear Back-Up Camera
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Options
Power Windows
Power Mirror(s)
Interior
Cruise Control
Keyless Entry
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Passenger Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Four Wheel Drive
Electronic Trailer Brake Controller
Exterior
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Fog Lamps
Tires - Rear All-Terrain
Tires - Front All-Terrain
Tires: P275/60R20 BSW All-Season
Convenience
Intermittent Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Media / Nav / Comm
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Seating
Split Bench Seat
Cloth Seats
Comfort
A/C
Adjustable Steering Wheel
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
MP3 Capability
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
3.55 REAR AXLE RATIO (STD)
PARK-SENSE FRONT/REAR PARK ASSIST SYSTEM
REMOTE START & SECURITY ALARM GROUP -inc: Remote Start System Security Alarm
BRIGHT SILVER METALLIC
GVWR: 3 152 KGS (6 950 LBS)
MONOTONE OUTDOORSMAN -inc: Bright Front & Rear Bumpers
TRANSMISSION: 8-SPEED TORQUEFLITE AUTOMATIC (DFD) -inc: Active Grille Shutters Electronic Shift
TRAILER TOW MIRRORS & BRAKE GROUP -inc: Exterior Mirrors w/Memory Settings Electronic Trailer Brake Controller
MONOTONE PAINT APPLICATION W/OUTDOORSMAN -inc: Headlamp filler panels and door handles are black when ordering special paint (PX8 P68 P12 P61 P71 P18 PYB P06 P64 PB8 P74 P72 P62 P81 P69 PL1 PGW P73 P63)
Requires Subscription
COMFORT GROUP -inc: Heated Steering Wheel A/C w/Dual-Zone Automatic Temperature Control Humidity Sensor Front Heated Seats
WHEELS: 20" X 8" SEMI-GLOSS BLACK ALUMINUM -inc: Locking Lug Nuts Semi-Gloss Black Wheel Centre Hub Full-Size Temporary Use Spare Tire Tires: P275/60R20 BSW All-Season
DIESEL GREY/BLACK PREMIUM CLOTH FRONT BUCKET SEATS -inc: Power Lumbar Adjust 115-Volt Auxiliary Power Outlet Bucket Seats Rear 60/40 Split Folding Seat Fold-Flat Load Floor w/Storage Power 10-Way Driver Seat w/Lumbar Adjust Full-Length Upgraded...
RADIO: UCONNECT 4C NAV W/8.4" DISPLAY -inc: Google Android Auto SiriusXM Traffic USB Mobile Projection HD Radio Media Hub w/2 USB & Aux Input Jack 1-Year SiriusXM Guardian Subscription A/C w/Dual-Zone Automatic Temperature Control GPS Navigatio...
LUXURY GROUP -inc: Leather-Wrapped Steering Wheel Exterior Mirrors w/Turn Signals Rear Dome Lamp w/On/Off Switch LED Bed Lighting Steering Wheel-Mounted Audio Controls Exterior Mirrors w/Courtesy Lamps Glove Box Lamp Auto-Dim Exterior Mirror U...
QUICK ORDER PACKAGE 28T OUTDOORSMAN -inc: Engine: 3.0L EcoDiesel V6 Transmission: 8-Speed TorqueFlite Automatic (DFD) Black Door Handles Auto-Dimming Rearview Mirror Outdoorsman Badging Accent Fender Flares Painted Front Bumper Outdoorsman Grou...
ENGINE: 3.0L ECODIESEL V6 -inc: Selective Catalytic Reduction (Urea) 3.0L Diesel Badge 800 Amp Maintenance Free Battery Electronically Controlled Throttle Maximum Duty Engine Cooling Next Generation Engine Controller Winter Front Grille Cover 2...
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Barrie Chrysler Dodge Jeep Ram Ltd.
395 Dunlop Street West, Barrie, ON L4N 1C3
