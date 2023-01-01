$46,252+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$46,252
+ taxes & licensing
St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
519-631-5080
2021 Ford Explorer
2021 Ford Explorer
XLT
Location
St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3
519-631-5080
$46,252
+ taxes & licensing
26,549KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9540394
- Stock #: 2737A
- VIN: 1FMSK8DH2MGC13560
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 26,549 KM
Vehicle Description
4WD, 3RD ROW SEATS: BENCH, 4-WHEEL DISC BRAKES, 6 SPEAKERS, ABS BRAKES, ACOUSTIC LAMINATED WINDOWS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO: SIRIUSXM, AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS, AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL, BLACK CARPET FLOOR MATS, BRAKE ASSIST, BUMPERS: BODY-COLOUR, CARBONIZED GREY HOOD EXPLORER BADGE, CARBONIZED GREY-PAINTED GRILLE BARS & MESH INSERT, CARBONIZED GREY-PAINTED LIFTGATE APPLIQUE, CARBONIZED GREY-PAINTED SKID PLATE ELEMENTS, CHROME DUAL EXHAUST TIPS, COMPASS, DELAY-OFF HEADLIGHTS, DRIVER DOOR BIN, DRIVER VANITY MIRROR, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM: SYNC 3 911 ASSIST, EQUIPMENT GROUP 202A HIGH PACKAGE, EVASIVE STEERING ASSIST, EXPLORER UNIQUE BRANDED FRONT FLOOR MATS, EXTERIOR PARKING CAMERA REAR, FORD CO-PILOT360 ASSIST+, FOUR WHEEL INDEPENDENT SUSPENSION, FRONT ANTI-ROLL BAR, FRONT BUCKET SEATS, FRONT DUAL ZONE A/C, FRONT READING LIGHTS, FULLY AUTOMATIC HEADLIGHTS, HEATED ACTIVEX SEATING MATERIAL CAPTAIN'S CHAIRS, HEATED DOOR MIRRORS, HEATED FRONT SEATS, HEATED STEERING WHEEL, ILLUMINATED ENTRY, INTELLIGENT ADAPTIVE CRUISE CONTROL, KNEE AIRBAG, LED FOG LAMPS, LIGHT SLATE TRIM, LOW TIRE PRESSURE WARNING, LOWER BODYSIDE CLADDING INSERT, NAVIGATION SYSTEM, OCCUPANT SENSING AIRBAG, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, OVERHEAD AIRBAG, OVERHEAD CONSOLE, PANIC ALARM, PASSENGER DOOR BIN, PASSENGER VANITY MIRROR, POWER DOOR MIRRORS, POWER DRIVER SEAT, POWER LIFTGATE, POWER PASSENGER SEAT, POWER STEERING, POWER WINDOWS, REAR AIR CONDITIONING, REAR ANTI-ROLL BAR, REAR READING LIGHTS, REAR WINDOW DEFROSTER, REAR WINDOW WIPER, REMOTE KEYLESS ENTRY, REMOTE START SYSTEM, ROOF RACK: RAILS ONLY, SECURITY SYSTEM, SPEED CONTROL, SPEED-SENSING STEERING, SPEED-SENSITIVE WIPERS, SPLIT FOLDING REAR SEAT, SPOILER, STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS, STRETCH DIAMOND INSTRUMENT PANEL APPLIQUES, SYNC 3 COMMUNICATIONS & ENTERTAINMENT SYSTEM, SYNC 3/APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, TACHOMETER, TELESCOPING STEERING WHEEL, TILT STEERING WHEEL, TRACTION CONTROL, TRIP COMPUTER, TWIN-PANEL MOONROOF, UNIQUE HEATED CLOTH CAPTAIN'S CHAIRS, VARIABLY INTERMITTENT WIPERS, VOICE-ACTIVATED TOUCHSCREEN NAVIGATION SYSTEM, WHEELS: 20 10-SPOKE CARBONIZED GREY-PAINTED, XLT SPORT APPEARANCE PACKAGE.
ODOMETER IS 15710 KILOMETERS BELOW MARKET AVERAGE!
XLT 4WD 10-SPEED AUTOMATIC 2.3L I4 ECOBOOST
AGATE BLACK METALLIC
REVIEWS:
* ON POWER, TECHNOLOGY, AND DRIVETRAIN SMOOTHNESS, THE EXPLORER TENDS TO IMPRESS OWNERS. THE HIGH-TORQUE ENGINE OPTIONS AND 10-SPEED AUTOMATIC WORK SEAMLESSLY TOGETHER, AND THE WIDE ARRAY OF HIGH-TECH FEATURES ARE APPROACHABLE AND EASY TO USE. THE HIGH-PERFORMING ST MODEL IS A PLEASING DRIVE WITH PLENTY OF POWER AND AGILITY, MAKING IT A SATISFYING OPTION, ACCORDING TO SPORTIER DRIVERS. SOURCE: AUTOTRADER.CA
Vehicle Features
Traction Control
ABS Brakes
4 Wheel disk brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Compass
Power Steering
4x4
10 Speed Automatic
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Back to Top
More inventory From St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3