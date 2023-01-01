$10,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2010 Subaru Outback
AWD-2.5i SPORT-LIMITED PKG-LEATHER-P/ROOF-1 OWNER!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$10,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9566530
- Stock #: 10 SUBARU OUTBACK
- VIN: 4S4BRGKC1A3315853
Vehicle Details
- Exterior Colour Dark Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 10 SUBARU OUTBACK
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED!! 1 MATURE OWNER!! VERY WELL MAINTAINED BY SUBARU DEALER!! CARFAX VERIFIED!! ***ONLY 140,000KM ALL ORIGINAL*** FULLY LOADED!! **LIMITED AND SPORT PACKAGE** BEAUTIFUL DOLPHIN GREY ON FLAWLESS BLACK LEATHER INTEROR!! 2.5L 4 CYLINDER 170HP ENGINE!! **SYMETRICAL ALL WHEEL DRIVE SYSTEM** EVERY AVAILABLE OPTIONS FOR THIS MODEL YEAR!! POWER MOONROOF!! 6 CD STEREO!! ALLOY WHEELS!! TOW PACKAGE!! ***SUMMER AND WINTER RIMS AND TIRES INCLUDED*** THIS CAR MUST BE SEEN AND TEST DRIVEN!! THIS CAR IS READY FOR AL SEASONS WITH TONS OF ROOM FOR CARGO!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! CRV, RAV4, BMW, LEXUS AVAILABLE.
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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