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2010 Subaru Outback

140,000 KM

Details Description Features

$10,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2010 Subaru Outback

2010 Subaru Outback

AWD-2.5i SPORT-LIMITED PKG-LEATHER-P/ROOF-1 OWNER!

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2010 Subaru Outback

AWD-2.5i SPORT-LIMITED PKG-LEATHER-P/ROOF-1 OWNER!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9566530
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140,000KM
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  • Listing ID: 9566530
  • Stock #: 10 SUBARU OUTBACK
  • VIN: 4S4BRGKC1A3315853

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 10 SUBARU OUTBACK
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED!! 1 MATURE OWNER!! VERY WELL MAINTAINED BY SUBARU DEALER!! CARFAX VERIFIED!! ***ONLY 140,000KM ALL ORIGINAL*** FULLY LOADED!! **LIMITED AND SPORT PACKAGE** BEAUTIFUL DOLPHIN GREY ON FLAWLESS BLACK LEATHER INTEROR!! 2.5L 4 CYLINDER 170HP ENGINE!! **SYMETRICAL ALL WHEEL DRIVE SYSTEM** EVERY AVAILABLE OPTIONS FOR THIS MODEL YEAR!! POWER MOONROOF!! 6 CD STEREO!! ALLOY WHEELS!! TOW PACKAGE!! ***SUMMER AND WINTER RIMS AND TIRES INCLUDED*** THIS CAR MUST BE SEEN AND TEST DRIVEN!! THIS CAR IS READY FOR AL SEASONS WITH TONS OF ROOM FOR CARGO!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! CRV, RAV4, BMW, LEXUS AVAILABLE.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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