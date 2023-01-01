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2014 Ford Mustang

56,000 KM

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$31,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2014 Ford Mustang

2014 Ford Mustang

GT PREMIUM PKG. LEATHER-NAVIGATION-CAMERA-ONLY 56KM

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2014 Ford Mustang

GT PREMIUM PKG. LEATHER-NAVIGATION-CAMERA-ONLY 56KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9566533
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56,000KM
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  • Listing ID: 9566533
  • Stock #: M23-19
  • VIN: 1ZVBP8FF1E5297561

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # M23-19
  • Mileage 56,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Front Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Smart Device Integration
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Convertible Soft Top
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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