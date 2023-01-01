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2017 Ford Police Interceptor Utility

180,000 KM

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$15,777

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9471741
  • Stock #: W22-550
  • VIN: 1FM5K8AR5HGD08372

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description


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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Adjustable Pedals
Rear Bench Seat
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Defrost
Privacy Glass
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
A/C
Adjustable Steering Wheel
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire
Led Headlights

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