$19,900+ tax & licensing
2018 Dodge Charger
GT AWD *NO ACCIDENTS-NAVI-CAM-ROOF-HEATED SEATS*
2018 Dodge Charger
GT AWD *NO ACCIDENTS-NAVI-CAM-ROOF-HEATED SEATS*
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$19,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W24-22
- Mileage 170,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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