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2019 Mercedes-Benz C-Class

33,000 KM

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$35,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Mercedes-Benz C-Class

2019 Mercedes-Benz C-Class

C 300 4MATIC-AMG SPORT-CARPLAY-ONLY 33000KM

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2019 Mercedes-Benz C-Class

C 300 4MATIC-AMG SPORT-CARPLAY-ONLY 33000KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9585034
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33,000KM
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  • Listing ID: 9585034
  • Stock #: W23-44
  • VIN: 55SWF8EB4KU288190

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-44
  • Mileage 33,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Mirror Memory
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring

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