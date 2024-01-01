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2021 Dodge Charger

88,000 KM

Details Description Features

$28,880

+ tax & licensing
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2021 Dodge Charger

GT-BLACK TOP-HOOD SCOOP-DUAL EXHAUST-SUNROOF-84KM

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2021 Dodge Charger

GT-BLACK TOP-HOOD SCOOP-DUAL EXHAUST-SUNROOF-84KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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88,000KM
Used
VIN 2C3CDXHG7MH568604

Vehicle Details

  • Exterior Colour Orange
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W24-28
  • Mileage 88,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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GT BLACK TOP PACKAGE! FINISHED IN SINAMON STICK ON GT BLACK BUCKET INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.6L PENSTAR V-6CYL! GT SPORT PACKAGE! AUTOMATIC WITH PADDLE SHIFT AND LAUNCH CONTROL! POWER SUNROOF! HEATED SEATS AND STEERING WHEEL! BACK UP CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! SMART PHONE CONNECTIONS! APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO! 20 INCH ALLOY WHEELS! SPOILER! HOOD SCOOP! REMOTE START! LOADED WITH TONS OF OPTIONS! NICE, CLEAN & READY TO GO!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Fog Lamps
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Additional Features

Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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