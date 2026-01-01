New and Used GMC for Sale in Mississauga, ON
Showing 1-50 of 496
2022 GMC Sierra 1500
Limited Pro Double Cab Short Bed
$36,190 + tax & lic
60,732KM
White
Clutch
Toronto, ON
2023 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$45,995 + tax & lic
96,504KM
White
2017 GMC Sierra 1500
CREW CAB SLT 4WD FULLY EQUIPPED
$25,998 + tax & lic
148,128KM
Pull Me Over REd Metallic
M&J Canada Inc
Mississauga, ON
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$81,102.92 + tax & lic
7,800KM
Onyx Black
The Humberview Group
Toronto, ON
2026 GMC Sierra 1500
Denali
$102,164 + tax & lic
12,118KM
Onyx Black
The Humberview Group
Toronto, ON
2026 GMC Sierra 1500
AT4X
$119,989.80 + tax & lic
2,200KM
Onyx Black
The Humberview Group
Mississauga, ON
2023 GMC Sierra 1500
ELEVATION CREW CAB | 4X4 | 5.3 V8 | PREF PKG | NO ACCIDENTS
$44,864 + tax & lic
101,581KM
Black
Most Wanted Cars Kitchener
Kitchener, ON
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2022 GMC Sierra 1500
AT4 Crew Cab 4WD | No Accidents | Ventilated Seats | Leather Seats | Heated Steering
$48,995 + tax & lic
92,018KM
Blue
Haldimand Motors Ltd.
Cayuga, ON
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2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro
$62,919 + tax & lic
15KM
Black
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro
$62,919 + tax & lic
15KM
White
2024 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive SLT
$54,995 + tax & lic
69,305KM
Silver
2024 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$46,994 + tax & lic
35,160KM
Gray
CarHub North York Chrysler
Thornhill, ON
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2019 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$26,995 + tax & lic
198,313KM
South West Auto Group
London, ON
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2019 GMC Sierra 1500
$31,995 + tax & lic
78,214KM
Hal Wright Chevrolet Cadillac GMC Buick
Owen Sound, ON
2020 GMC Sierra 1500
AT4 ~CERT. INCLUDED~
$37,995 + tax & lic
169,236KM
Grey
Dave's Auto Service
Dunnville, ON
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2026 GMC Sierra 1500
Denali - Leather Seats - Diesel Engine
$104,835 + tax & lic
57KM
White
Bolton GM
Bolton, ON
2026 GMC Sierra 1500
Denali Ultimate - Leather Seats
$113,525 + tax & lic
162KM
White
Bolton GM
Bolton, ON
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$70,399 + tax & lic
CALL
Black
2024 GMC Sierra 1500
PRO
$44,998 + tax & lic
33,942KM
Gray
CarHub Caledon Chrysler
Bolton, ON
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2015 GMC Sierra 1500
4WD DOUBLE CAB 143.5
$12,690 + tax & lic
198,000KM
SUMMIT WHITE
Japanese Sport Car
Fenwick, ON
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2026 GMC Sierra 1500
Elevation FRONT BKT STS WITH CENTRE CONSOLE. INCLUDES WIRELESS CHARGING. | CANADIAN BASE EQUIPMENT | TAILGATE ASSIST HANDLE | BLK GMC EMBLEMS (DEALER INSTALLED) | 6 ASSIST STEPS BLK (DEALER INSTALLED) | BLK NAM
$70,399 + tax & lic
CALL
White
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$70,912 + tax & lic
10KM
Silver
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$70,167 + tax & lic
10KM
Black
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$71,855 + tax & lic
10KM
Black
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$65,856 + tax & lic
10KM
Black
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$70,167 + tax & lic
10KM
Silver
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$71,855 + tax & lic
10KM
Silver
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$88,827 + tax & lic
10KM
SUMMIT WHITE
The Humberview Group
Mississauga, ON
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$86,642 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
The Humberview Group
Mississauga, ON
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$86,437 + tax & lic
10KM
SUMMIT WHITE
The Humberview Group
Mississauga, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X
$99,714 + tax & lic
15KM
Black
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro
$62,919 + tax & lic
15KM
White
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive SLT
$67,475 + tax & lic
15KM
White
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro
$62,919 + tax & lic
15KM
Black
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate
$98,135 + tax & lic
15KM
White
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate
$98,135 + tax & lic
15KM
White
2018 GMC Sierra 1500
4WD Crew Cab Short Box SLE
$22,900 + tax & lic
169,136KM
White
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$88,488.92 + tax & lic
90KM
SUMMIT WHITE
The Humberview Group
Toronto, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$74,444 + tax & lic
15KM
Red
2022 GMC Sierra 1500
Regular Cab 8' Long Box
$26,950 + tax & lic
142,537KM
White
Quality Car Sales
Kitchener, ON
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2022 GMC Sierra 1500 Limited
4WD Crew Cab 147'' WB AT4
$49,500 + tax & lic
77,273KM
SUMMIT WHITE
The Humberview Group
Innisfil, ON
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$87,452.92 + tax & lic
100KM
Onyx Black
The Humberview Group
Toronto, ON
2019 GMC Sierra 1500
SLE|ONE OWNER|FULLY SERVICED !!!
$32,688 + tax & lic
108,390KM
Weilai Automotive Inc
Markham, ON
2024 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$49,996 + tax & lic
61,344KM
Barrie Chrysler Dodge Jeep Ram Ltd.
Barrie, ON
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2021 GMC Sierra 1500
V8 SLE CREW 4WD CERTIFIED *ACCIDENT FREE*1 OWNER* CAMERA BLUETOOTH HEATED SEATS CRUISE ALLOYS
$28,995 + tax & lic
191,180KM
Blue
Auto Moto of Ontario
Burlington, ON
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2026 GMC Sierra 1500
Denali
$90,999 + tax & lic
CALL
Tan
2026 GMC Sierra 1500
PRO
$60,199 + tax & lic
CALL
Black
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$70,399 + tax & lic
CALL
Grey