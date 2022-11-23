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2014 Mitsubishi Lancer

150,000 KM

Details Description Features

$11,450

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Mitsubishi Lancer

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SE *AUTOMATIC-BLUETOOTH-HEATED SEATS-RIMS-FINANCE*

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2014 Mitsubishi Lancer

SE *AUTOMATIC-BLUETOOTH-HEATED SEATS-RIMS-FINANCE*

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  1. 9339004
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150,000KM
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  • Listing ID: 9339004
  • Stock #: W22-524
  • VIN: JA32U2FU3EU604773

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-524
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Rear Defrost
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
A/C
Adjustable Steering Wheel
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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