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2021 Toyota Camry

Details Description Features

$32,998

+ tax & licensing
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2021 Toyota Camry

HYBRID XSE-RED LEATHER-BLACK TOP-LOADED-CERTIFIED

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2021 Toyota Camry

HYBRID XSE-RED LEATHER-BLACK TOP-LOADED-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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VIN 4T1K31AKXMU025147

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Red
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 0

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

GAS SAVER HYBRID! CAN YOU BELIVE IT'S A TOYOTA???

THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY TOYOTA CAMRY! BUY WITH CONFIDENCE! NCARFAX VERIFIED! PRACTICALLY BRAND NEW WITH ONLY 87,000KM! BALANCE OF TOYOTA'S 5YR/100,000KM POWERTRAIN WARRANTY & 8YR/160,000 HYBRID WARRANTY!

FULLY LOADED **XSE** PACKAGE! FINISHED IN WIND CHILL PEARL ON RED LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L I-4CYL HYBRID GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! SUNROOF! HEATED STEERING WHEEL! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! LANE DEPARTURE WARNING! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Cruise Control Steering Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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