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2017 Chevrolet Cruze

80,000 KM

Details Description Features

$14,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Chevrolet Cruze

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LT-AUTOMATIC-CARPLAY-HEATED SEATS-CAMERA-80KM

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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80,000KM
Used
  • Listing ID: 10002827
  • VIN: 1G1BE5SM8H7125248

Vehicle Details

  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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