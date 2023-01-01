$14,880+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2017 Chevrolet Cruze
LT-AUTOMATIC-CARPLAY-HEATED SEATS-CAMERA-80KM
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,880
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10002827
- VIN: 1G1BE5SM8H7125248
Vehicle Details
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 80,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Seating
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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