$34,777+ tax & licensing
2020 Mercedes-Benz CLA-Class
CLA 250 4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-LOADED-57KM
2020 Mercedes-Benz CLA-Class
CLA 250 4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-LOADED-57KM
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$34,777
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-423
- Mileage 57,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Exterior
Windows
Media / Nav / Comm
Convenience
Comfort
Seating
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Call Dealer
416-766-XXXX(click to show)
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