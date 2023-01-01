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2020 Mercedes-Benz CLA-Class

57,000 KM

Details Description Features

$34,777

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2020 Mercedes-Benz CLA-Class

CLA 250 4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-LOADED-57KM

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2020 Mercedes-Benz CLA-Class

CLA 250 4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-LOADED-57KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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$34,777

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57,000KM
Used
VIN W1K5J4HB3LN095652

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-423
  • Mileage 57,000 KM

Vehicle Description

**BEST DEAL IN TOWN**

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

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**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Windows

Panoramic Roof
Rear Defrost

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Led Headlights
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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