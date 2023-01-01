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2019 Kia Soul
2019 Kia Soul
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$15,888
+ taxes & licensing
167,097KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN KNDJP3A55K7910703
Vehicle Details
- Exterior Colour "
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2583
- Mileage 167,097 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2019 KIA SOUL
Vehicle Type:CAR
Body Type: WAGON
Body Sub Type: CROSSOVER
Engine: 2.0L I4 161HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNIGTION, BACK UP CAMERA, DRIVE MODE SELECTOR, CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, AIR CONDDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, FRONT FOG LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS, OCCUPANT SENSOR DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Intalled Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO COVER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK,
DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS,
FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HIDDEN EXHAUST, HILL HOLDER CONTROL, HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION, IN DASH REARVIEW MONITOR, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, IONIZING AIR FILTRATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, FUEL ECONOMY DISPLAY, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANDORA INTERNET RADIO APP, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM, SECOND ROW REAR VENTS,
SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, UVO INFOTAINMENT, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE, REAR WIPER
CARFAX PROVIDED
FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT CERTIFIED FOR ONLY - $15,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ON L4N9W5
Call: (705)721-1341
Email:info@swcarsales.ca
Visit our website: WWW.SWCARSALES.CA
OMVIC REGISTERED DEALER
2019 KIA SOUL
Vehicle Type:CAR
Body Type: WAGON
Body Sub Type: CROSSOVER
Engine: 2.0L I4 161HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNIGTION, BACK UP CAMERA, DRIVE MODE SELECTOR, CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, AIR CONDDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, FRONT FOG LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS, OCCUPANT SENSOR DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Intalled Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO COVER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK,
DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS,
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Cover
Automatic climate control
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
Front overhead console
Drive mode selector
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Exterior
Rear Privacy Glass
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Mechanical
Front stabilizer bar
3.27 Axle Ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Hill holder control
Hidden exhaust
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
PANDORA INTERNET RADIO APP
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
WITH WASHER REAR WIPER
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
15.7 STEERING RATIO
120 AMPS ALTERNATOR
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
IONIZING AIR FILTRATION
UVO INFOTAINMENT
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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